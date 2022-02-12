اليوم السابع
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العثور على جثة طفل مجهول الهوية بجوار كوبرى فى قنا

السبت، 12 فبراير 2022 12:03 م
العثور على جثة طفل مجهول الهوية بجوار كوبرى فى قنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة الأهالي، اليوم السبت، من العثور على جثة رضيع ملقاة بجوار كوبري بإحدى قرى مركز قفط جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بالعثور على جثة رضيع مجهول الهوية ملقاة بجوار كوبري وتم نقلها إلى المستشفى بعد اكتشافها من قبل الأهالي.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز قفط من جهودها لكشف الملابسات والتوصل إلى مرتكب الواقعة وهوية الطفل، بعد نقل الجثة إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

 

 


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