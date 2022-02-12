اليوم السابع
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الضرائب: 15 فبراير بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى مرحلتها السادسة

السبت، 12 فبراير 2022 10:07 ص
الضرائب: 15 فبراير بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى مرحلتها السادسة رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب

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أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية والمصلحة تحرصان على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى يتم تطبيقها على مراحل، لافتاً إلى بدء تطبيق  المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 فبراير الجارى .
 
وطالب "عبد القادر" الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة فى مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم ( 619 ) لسنة 2021، سرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 فبراير الجارى . 
 
وأشار "عبد القادر" إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى ان المصلحه ستقوم بإتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
 
 
 

الضرائب

الفاتورة الإلكترونية

وزارة المالية

اقتصاد مصر

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