اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 04:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تمنح موافقة مشروطة على عقار "فايزر" الفموى لعلاج مصابى "كورونا"

السبت، 12 فبراير 2022 03:51 م
الصين تمنح موافقة مشروطة على عقار "فايزر" الفموى لعلاج مصابى "كورونا" لقاح فايزر _صورة أرشيفية
بكين /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منحت الصين، موافقة مشروطة لعقار (باكسلوفيد) الفموى من شركة "فايزر" الأمريكية لعلاج مصابى فيروس "كورونا".

 

وذكرت هيئة المنتجات الطبية فى الصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أن هذا العقار دواء فموى صغير الجزيئات وهو خليط من دوائين مضادين لفيروس "كورونا"، هما أقراص (نيرماتريلفير) وأقراص (ريتونافير) ويستخدم من أجل علاج البالغين الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة ومعرضين بشكل أكثر لتدهور حالتهم جراء الإصابة بالفيروس التاجي، كما يمكن أن يعطى للمرضى المسنين الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة والسكرى وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة المزمنة.

 

وشددت الهيئة على أنه يجب على المرضى تناول العقار كما هو موصوف من قبل الأطباء، وإيلاء اهتمام وثيق للتفاعلات الدوائية، مطالبة الجهة المالكة لترخيص تسويق العقار بمواصلة أعمالها البحثية ذات الصلة، واستيفاء الشروط خلال الوقت المحدد وتقديم نتائج البحث اللاحقة فى الوقت المناسب.

 


الصين

أخبار الصين

عقار فايزر الفموى

علاج مصابى كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة