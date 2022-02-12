الصين تمنح موافقة مشروطة على عقار "فايزر" الفموى لعلاج مصابى "كورونا"

بكين /أ ش أ/

منحت الصين، موافقة مشروطة لعقار (باكسلوفيد) الفموى من شركة "فايزر" الأمريكية لعلاج مصابى فيروس "كورونا".

وذكرت هيئة المنتجات الطبية فى الصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أن هذا العقار دواء فموى صغير الجزيئات وهو خليط من دوائين مضادين لفيروس "كورونا"، هما أقراص (نيرماتريلفير) وأقراص (ريتونافير) ويستخدم من أجل علاج البالغين الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة ومعرضين بشكل أكثر لتدهور حالتهم جراء الإصابة بالفيروس التاجي، كما يمكن أن يعطى للمرضى المسنين الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة والسكرى وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة المزمنة.

وشددت الهيئة على أنه يجب على المرضى تناول العقار كما هو موصوف من قبل الأطباء، وإيلاء اهتمام وثيق للتفاعلات الدوائية، مطالبة الجهة المالكة لترخيص تسويق العقار بمواصلة أعمالها البحثية ذات الصلة، واستيفاء الشروط خلال الوقت المحدد وتقديم نتائج البحث اللاحقة فى الوقت المناسب.