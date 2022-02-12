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الداخلية السورية تنشر صورة للطفل فواز قطيفان بعد تحريره

السبت، 12 فبراير 2022 09:20 م
الداخلية السورية تنشر صورة للطفل فواز قطيفان بعد تحريره فواز قطيفان
كتب محمد جمال

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نشرت وزارة الداخلية السورية مساء يوم السبت صورة للطفل فواز قطيفان بعد تحريره، وأكدت الداخلية في تدوينة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تحرير الطفل فواز قطيفان، مشيرة إلى أن صحته جيدة.
 
وبدأت قضية الطفل تتفاعل فى سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، للطفل الذي اختطفته قبل 3 أشهر في بلدة إبطع ويظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب، بهدف الضغط على العائلة، لدفع الفدية.
 
قطيفان
تحرير الطفل فواز قطيفان
 
يذكر أن مجهولين اختطفوا الطفل فواز أثناء ذهابه إلى المدرسة في مدينة إبطع بريف درعا، منذ نحو 3 أشهر، وطلبوا فدية كبيرة 500 مليون ليرة (140 ألف دولار).

فواز قطيفان

الطفل السورى

سوريا

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