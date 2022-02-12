اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 08:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخطوط الجوية الهولندية تعلن توقف رحلاتها إلى أوكرانيا

السبت، 12 فبراير 2022 06:38 م
الخطوط الجوية الهولندية تعلن توقف رحلاتها إلى أوكرانيا الخطوط الهولندية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الخطوط الجوية الهولندية اليوم توقف رحلاتها إلى أوكرانيا وسط مخاوف من غزو روسى محتمل لأوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، دعا رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، رعايا بلاده إلى مغادرة أوكرانيا؛ بسبب تصاعد حدة التوترات على الحدود الأوكرانية مع روسيا، وقال رئيس الوزراء الأسترالى - فى تصريحات صحفية اليوم السبت - "نحترم قرارات الأُستراليين الذين يقيمون فى أوكرانيا، ولكن نصيحتنا لهم واضحة جداً، وهى أن الوضع خطير، ويتعين عليهم مغادرة أوكرانيا حرصا على سلامتهم".

ووصف موريسون الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية بـ "الخطير".. مضيفا "نأمل أن يتم تحقيق السلام هناك، ولكن فى حالة نشوب صراع، فإننا نرغب فى ضمان توافر فرصة للأُستراليين للانتقال من أوكرانيا إلى مكان آمن".


الخطوط الهولندية

أوكرانيا

روسيا

موسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة