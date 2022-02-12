اليوم السابع
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الجالية المصرية بأوكرانيا: الجميع بخير وليس هناك ما يدعو للقلق حتى الآن

السبت، 12 فبراير 2022 11:06 م
الجالية المصرية بأوكرانيا: الجميع بخير وليس هناك ما يدعو للقلق حتى الآن أوكرانيا
إبراهيم حسان

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قال أحمد محمد السعيد، نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن الأزمة في أوكرانيا في المناطق الحدودية فقط، وليس هناك أي قلق على المصريين بأوكرانيا والمقدر عددهم بالآلاف، مردفا: "لا شيء يدعو للقلق حتى الآن، والأوضاع مستقرة".

 

أضاف السعيد، مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن الجالية المصرية لديها أرقام حال حدوث أي قلق خلال هذه الفترة بالنسبة للأوضاع في أوكرانيا، وهناك تواصل مع السفارة باستمرار والدولة المصرية لن تترك أبنائها على الإطلاق حال حدوث أي اضطراب.

 

وأردف أحمد محمد السعيد، نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا: "لم نتلقى أي اتصال هاتفي من أي مصري بشأن حدوث أي قلق بسبب الأوضاع في أوكرانيا حتى الآن، ونستمر في التواصل مع الجميع".


محمد احمد السعيد

الجالية المصرية

اوكرانيا

الوضع في أوكرانيا

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