البابا تواضروس يعزى إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط فى وفاة الأنبا لوكاس

كتب: محمد الأحمدى

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأعضاء المجمع المقدس خالص العزاء فى وفاة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، حيث نشرت على صفحتها الرسمية: "رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا لوكاس أسقفأبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا، حيث ولد يوم 5 نوفمبر 1949 وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977.

وقدم قداسته العزاء لخدام وكهنة وشعب إيبارشيته ولمجمع رهبان دير الشهيد مارمينا المعلق.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني في الواحدة من بعد ظهر غدٍ الأحد صلوات التجنيز، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومنالمنتظر أن يشارك في صلوات التجنيز عدد من أحبار الكنيسة، والآباء الكهنة والرهبان.