البابا تواضروس يشهد حفل تدشين كنيسة البشارة في الإسكندرية.. فيديو

الاسكندرية جاكلين منير

شهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم حفل تدشين كاتدرائية البشارة والملاك غبريال الجديدة بمحور المحمودية، حيث شهد البابا فقرات للكورال والترانيم و تكريم عدد من كهنة الكنيسة والمشاركين فى أعمال الإنشاء.

وتقدم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل من ساهموا في بناء كاتدرائية البشارة والملاك غبريال الجديدة بمحور المحمودية، في منطقة كوبرى الناموس شرق الإسكندرية، مؤكداً أنه يجب على شعب الكنيسة أن يشكر الله على حياتهم في هذا العصر الذي تساهم فيه الدولة في بناء الكنائس وتؤكد على المواطنة.

جاء ذلك خلال ترأس البابا تواضروس قداس تدشين كنيسة البشارة والملاك غبريال الجديدة بمحور المحمودية، حيث ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس تدشين الكنيسة، بحضور شعب الكنيسة والآباء الكهنة والاسقف هرمينا رئيس قطاع كنائس شرق الاسكندرية

وأكد البابا تواضروس على أن كلمة تدشين تعنى تخصيص، وأن هذا المكان قد تم تخصيصه إلى الله، وهو بمثابة شهادة ميلاد لهذا المكان وسمى على اسم الملاك غبريال ملاك البشارة.

والكنيسة تقع على مساحة 3500 متر تم إنشاؤها على محور المحمودية وتضم 3 مذابح المذبح الاوسط على اسم السيدة العذراء مريم والبحرى على اسم الملاك غبريال والقبلى على اسم الشهيد ابسخيرون القلينى، بالإضافة إلى منشأة ملحقة بالكنيسة عبارة عن مبنى خدمات جرى إنشاؤه على مساحة 1200 متر .

يذكر أن محور المحمودية بالإسكندرية، يعد أكبر إنجاز للدولة المصرية والذى استطاع تسهيل حركة المرور من شرق إلى غرب الإسكندرية فى دقائق قليلة.

ويبلغ طول مسار محور المحمودية نحو 21.6 كم، وتم زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولى الساحلى، ليصبح طول المسار نحو 23 كم، ويضم 6 : 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهى المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب.



البابا تواضروس يشهد حفل تدشين كنيسة البشارة بالإسكندرية (1)



البابا تواضروس يشهد حفل تدشين كنيسة البشارة بالإسكندرية (2)



البابا تواضروس يشهد حفل تدشين كنيسة البشارة بالإسكندرية (3)



البابا تواضروس يشهد حفل تدشين كنيسة البشارة بالإسكندرية (4)



البابا تواضروس يشهد حفل تدشين كنيسة البشارة بالإسكندرية (5)



البابا تواضروس يشهد حفل تدشين كنيسة البشارة بالإسكندرية (6)