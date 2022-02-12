البابا تواضروس من الإسكندرية: شكرا للرئيس السيسى والدولة تؤكد على المواطنة

الإسكندرية - جاكلين منير

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كاتدرائية البشارة والملاك غبريال الجديدة بمحور المحمودية، حيث تقدم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل من ساهموا فى بناء كاتدرائية البشارة والملاك غبريال الجديدة بمحور المحمودية، فى منطقة كوبرى الناموس شرق الإسكندرية، مؤكداً أنه يجب على شعب الكنيسة أن يشكر الله على حياتهم فى هذا العصر الذى تساهم فيه الدولة فى بناء الكنائس وتؤكد على المواطنة.

جاء ذلك خلال ترؤس البابا تواضروس قداس تدشين كنيسة البشارة والملاك غبريال الجديدة بمحور المحمودية.

وترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس تدشين الكنيسة، بحضور شعب الكنيسة والآباء الكهنة والاسقف هرمينا رئيس قطاع كنائس شرق الإسكندرية.

وأضاف البابا تواضروس خلال عظة القداس: أن ما تقوم به الدولة تأكيد على المواطنة، مشددا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص حرية العقيدة لكل شخص وأن من يحاسب كل إنسان هو الله، مثمنا دور الرئيس فى تجديد الحياة على أرض مصر فى كل موقع، لافتاً إلى أن ما يحدث فى مصر يجعل الحياة جميلة لذا تصلى الكنيسة لكل مسؤول فى الدولة.

كما ثمن الشكل المعمارى الذى تم عليه بناء تلك الكاتدرائية من خلال وضع ايقونات «صور» كبيرة تحوى آيات من الكتاب المقدس، مؤكداً على شكره القلبى لكل من عمل على بناء تلك الكاتدرائية التى بنيت فى وقت قياسي.

وأكد البابا تواضروس على أن كلمة تدشين تعنى تخصيص، وأن هذا المكان قد تم تخصيصه إلى الله، وهو بمثابة شهادة ميلاد لهذا المكان وسمى على اسم الملاك غبريال ملاك البشارة.

والكنيسة تقع على مساحة 3500 متر تم إنشاؤها على محور المحمودية و تضم 3 مذابح المذبح الاوسط على اسم السيدة الغذراء مريم والبحرى على اسم الملاك غبريال والقبلى على اسم الشهيد ابسخيرون القلينى، بالإضافة إلى منشأة ملحقة بالكنيسة عبارة عن مبنى خدمات جرى إنشاؤه على مساحة 1200 متر .

يذكر أن محور المحمودية بالإسكندرية، يعد أكبر إنجاز للدولة المصرية والذى استطاع تسهيل حركة المرور من شرق إلى غرب الإسكندرية فى دقائق قليلة.

ويبلغ طول مسار محور المحمودية نحو 21.6 كم، وتم زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولى الساحلى، ليصبح طول المسار نحو 23 كم، ويضم 6 : 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهى المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب.