البابا تواضروس يدشن كنيسة البشارة بمحور المحمودية بالإسكندرية.. بث مباشر

الإسكندرية ـ جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، من قداس تدشين كنيسة البشارة و الملاك غبريال الجديدة بمحور المحمودية .







حيث ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس تدشين الكنيسة، بحصور شعب الكنيسة والآباء الكهنة والأسقف هرمينا رئيس قطاع كنائس شرق الإسكندرية.

وأكد البابا تواضروس على أن كلمة تدشين تعنى تخصيص، وأن هذا المكان قد تم تخصيصه إلى الله، وهو بمثابة شهادة ميلاد لهذا المكان وسمى على اسم الملاك غبريال ملاك البشارة.

وتقدم البابا تواضروس بالشكر إلى الرئيس السيسى والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لإنشاء الكنيسة على محور المحمودية ، مشيرا الى ان الكنيسة مثل كبير على التعاون الوطنى بين الدولة وأبناء الكنيسة والقوات المسلحة لاتمام إنشاء الكنيسة.

والكنيسة تقع على مساحة 3500 متر تم إنشاىها على محور المحمودية و تضم 3 مذابح المذبح الاوسط على اسم السيدة الغذراء مريم و البحرى على اسم الملاك غبريال و القبلى على اسم الشهيد ابسخيرون القلينى ، بالاضافة الى منشأا ملحقة باللكنيسة عبارة عن مبنى خدمات جرى انشاؤه على مساحة 1200 متر .

يذكر ان محور المحمودية بالإسكندرية،يعد أكبر إنجاز للدولة المصرية و الذى استطاع تسهيل حركة المرور من شرق إلى غرب الإسكندرية فى دقائق قليلة.

ويبلغ طول مسار محور المحمودية نحو 21.6 كم، وتم زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولى الساحلى، ليصبح طول المسار نحو 23 كم، ويضم 6 : 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهى المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب.