الأوقاف توزع اليوم 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى أسيوط

كتب ـ على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، توزيع لحوم مشروعها الحديث "صكوك الإطعام"، على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، فمن المقرر أن يتم اليوم توزيع 3 أطنان من اللحوم فى محافظة أسيوط، حيث يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (34) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط).

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن مشروع " صكوك الإطعا م" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و 100 طن لحوم فى شهر شعبان ، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن قيمة الصك 300 جنيه موحد، تيسيرًا على المشاركين، ويجوز إخراجها من الزكاة، موضحاً أن هناك طريقتين للدفع الأولي عن طريق حسابات الوزارة في عدد من البنوك والطريقة الأخرى عن طريق توزيع الصكوك على المواطنين في المنازل.