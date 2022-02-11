الأوقاف توزع اليوم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام فى المنوفية

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، توزيع لحوم مشروعها الحديث " صكوك الإطعام "، على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، ومن المقرر اليوم توزيع 2 طن من اللحوم فى محافظة المنوفية، وذلك على هامش افتتاح الوزارة في المحافظة مسجد الحمد بقرية صنصفط التابع لمركز منوف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه، مشيرًا إلى أنه سيجرى توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و100 طن لحوم فى شهر شعبان، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن قيمة الصك 300 جنيه موحد، تيسيرًا على المشاركين، ويجوز إخراجها من الزكاة، موضحاً أن هناك طريقتين للدفع الأولي عن طريق حسابات الوزارة في عدد من البنوك، والطريقة الأخرى عن طريق توزيع الصكوك على المواطنين في المنازل.