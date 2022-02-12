الأرجنتين تعتزم شراء عدد من مقاتلات "تنين الرعد" الصينية

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كشفت مصادر أرجنتينية، عن اعتزام (بوينس آيرس) شراء 12 مقاتلة صينية من طراز "جيه إف-17 ثاندر"، المُلقبة بـ(تنين الرعد)، فى صفقة محتملة خصصت لها الحكومة الأرجنتينية 664 مليون دولار.

ونقلت وكالة أنباء جنوب الأطلنطى عن المصادر الأرجنتينية قولها إن صفقة المقاتلات سيجرى التوقيع عليها فى إطار مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعى الثنائى بين البلدين خلال زيارة يقوم بها وفد عسكرى أرجنتينى إلى الصين شهر مارس المقبل.

وتأتى زيارة الوفد الأرجنتينى المرتقبة بعد نشاط فعال من جانب السفير الأرجنتينى ببكين، فاكا نرفاجا، الذى لم يقتصر اهتمامه على مجرد إبرام مذكرة التفاهم الموقعة فى نوفمبر الماضى خلال زيارة الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إلى بكين، بل حرص أيضا على التواصل مع مسؤولى شركة تكنولوجيا الفضاء للاستيراد والتصدير الوطنية الصينية (CATIC).

وأضافت أن لقاء السفير الأرجنتينى بمسؤولى المؤسسة العسكرية الصينية عُقد منذ بضعة أشهر فى إطار "استراتيجية شاملة للتعاون الدفاعي" تهتم من خلالها الصين بدعم القوات الجوية الأرجنتينية بالمقاتلة "جيه إف-17 ثاندر" الصينية، والتى أثبتت كفاءتها القتالية فى عمليات نفذتها القوات الجوية الباكستانية مؤخرًا.

وتهتم الصين ببيع مقاتلتها الحديثة الملقبة بـ"تنين الرعد"، إلى الأرجنتين، إذ تتطلع إلى أن تفتح هذه الصفقة الباب لإبرام مزيد من صفقات الأسلحة مع دول أخرى بالمنطقة.