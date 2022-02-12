اليوم السابع
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اقتحام بؤرة إجرامية فى القليوبية وضبط 19 ديلر مخدرات

السبت، 12 فبراير 2022 02:00 ص
اقتحام بؤرة إجرامية فى القليوبية وضبط 19 ديلر مخدرات مديرية أمن القليوبية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت وزارة الداخلية استهداف الخارجين عن القانون بعدد من البؤر الإجرامية، حيث استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، توجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط (9) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (16) قضية اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (19) متهما "لعدد (7) منهم معلومات جنائية، وضبط (7) متهمين هاربين، وتنفيذ (7532) حكما قضائيا متنوعا.


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