إصلاح كسر بخط مياه الشرب فى مساكن الشرطة العسكرية بمدينة بنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

تابع المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، الإجراءات المنفذة حيال كسر بخط مياه الشرب بمنطقة مساكن الشرطة العسكرية بالمدينة، مما أدى إلى ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة، وتسريب للمياه يعيق حركة المارة والمركبات.

وقال رئيس المدينة فى بيان لها، إنه تم التنسيق مع فرع شركة المياه، للدفع بطاقم فني من الشركة لموقع الكسر، وإصلاح العطل وسحب المياه الناجمة عنه، وتمهيد الطريق، وتيسير الحركة المرورية، وإعادة توصيل الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة لحين انتهاء أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة.

وفى سياق منفصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق العامة حيث تم رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والساحات العامة والمناطق والأحياء السكنية ومحيط المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية والمدارس والمستشفيات والجامعات ودور العبادة، ورفع الأتربة من شارع كورنيش النيل ومساكن الشرطة العسكرية وجسر إسلام وشارع فكري وشارع الأزهري والحي الغربي ومقبل الجديد والطريق الدائري وطريق السادات، كما تم رفع المخلفات من منطقة مصنع النسيج وطريق أحمد وهبة وعزبة بلبل والصهاريج.