اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصلاح كسر بخط مياه الشرب فى مساكن الشرطة العسكرية بمدينة بنى سويف

السبت، 12 فبراير 2022 12:36 م
إصلاح كسر بخط مياه الشرب فى مساكن الشرطة العسكرية بمدينة بنى سويف إصلاح خط مياه الشرب بمدينة بنى سويف
بنى سويف ــ هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، الإجراءات المنفذة حيال كسر بخط مياه الشرب بمنطقة مساكن الشرطة العسكرية بالمدينة، مما أدى إلى ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة، وتسريب للمياه يعيق حركة المارة والمركبات.

وقال رئيس المدينة فى بيان لها، إنه تم التنسيق مع فرع شركة المياه، للدفع بطاقم فني من الشركة لموقع الكسر، وإصلاح العطل وسحب المياه الناجمة عنه، وتمهيد الطريق، وتيسير الحركة المرورية، وإعادة توصيل الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة لحين انتهاء أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة.

وفى سياق منفصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق العامة حيث تم رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والساحات العامة والمناطق والأحياء السكنية ومحيط المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية والمدارس والمستشفيات والجامعات ودور العبادة، ورفع الأتربة من شارع كورنيش النيل ومساكن الشرطة العسكرية وجسر إسلام وشارع فكري وشارع الأزهري والحي الغربي ومقبل الجديد والطريق الدائري وطريق السادات، كما تم رفع المخلفات من منطقة مصنع النسيج وطريق أحمد وهبة وعزبة بلبل والصهاريج. 


بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

مياة الشرب

خط مياة الشرب

الشرطة العسكرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مياه بنى سويف تتابع أعمال إصلاح كسر خط طرد محطة صرف صحى بنى عفان

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:55 م

"مياه بنى سويف" تنظم لقاءات مجتمعية وندوات توعوية بقرى حياة كريمة

الجمعة، 14 يناير 2022 11:22 ص

رئيس "مياه بنى سويف" تشدد على الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

السبت، 04 ديسمبر 2021 08:36 م

مياه بنى سويف :توقف محطة الشيخ عابد بسمسطا عن العمل الأربعاء للصيانة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:26 م

"مياه بنى سويف" تنظم حملات للتوعية بأهمية ترشيد المياه بقرى حياة كريمة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:14 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة