اليوم السابع
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إصابة عامل فى حريق اشتعل بعقار بمدينة 6 أكتوبر والحماية المدنية تحاصر النيران

السبت، 12 فبراير 2022 02:24 م
إصابة عامل فى حريق اشتعل بعقار بمدينة 6 أكتوبر والحماية المدنية تحاصر النيران الحماية المدنية - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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تعرض عامل لإصابة بحرق فى جسده، خلال حريق اشتعل بمسكنه بمنطقة مساكن عثمان بطريق الواحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمساكن عثمان، بمدينة 6 أكتوبر، .

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد واللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع أكتوبر.

وتبين من خلال المعاينة اشتعال النيران بصالة على مساحة3م*3م داخل شقة بالدور الأرضي مساحتها 40 مترًا، ما أسفر عن إصابة مالك الشقة، بحروق بالساق.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، والسيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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امن الجيزة

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