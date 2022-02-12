اليوم السابع
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إسرائيل تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا فورًا

السبت، 12 فبراير 2022 10:07 م
إسرائيل تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا فورًا نفتالى بينيت
أ ش أ

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أصدر رئيس وزراء إسرائيل نفتالى بينيت اليوم /السبت/ تعليمات إلى الوزراء والمسؤولين الاسرائيليين بعدم التعليق على التقارير بخصوص حشد روسيا للقوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدًا لغزو محتمل.
 
وقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إن بينيت لم يقدم سببًا لكن يبدو أن هذه الأوامر نتيجة للعلاقات الحساسة بين إسرائيل وروسيا فيما يتعلق بسوريا التي تشن إسرائيل ضربات على أهداف إيرانية بها.
 
وأمر بينيت، الإسرائيليين في أوكرانيا بمغادرتها بشكل فوري، وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس أمر الجيش بأن يكون مستعدًا للمساعدة في عمليات الاجلاء.
 
من جانبه قال وزير شؤون الشتات الإسرائيلي نحمان شاي إن على إسرائيل أن تبدأ في إعداد خطط "الهجرة الطارئة" لليهود من أوكرانيا حال غزو روسيا للدولة السوفيتية السابقة.

إسرائيل

أوكرانيا

غزو أوكرانيا

روسيا

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