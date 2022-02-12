وكانت بيروك قد التقت - أمس - مع عدد من الممثلين المصريين عن المشروعات الناشئة، وتعرفت على المزيد من أفكارهم وأنشطتهم، وذلك في حديقة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة .