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أعربت ألمانيا عن شكرها لمصر، على كرم الضيافة الذي حظيت به وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، خلال زيارتها التي اختتمتها اليوم السبت.

وذكرت السفارة الألمانية بالقاهرة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (توتير) - أن بيربوك غادرت القاهرة مساء اليوم، بعد أن أجرت محادثات مكثفة مع وزير الخارجية سامح شكري، حول العلاقات المصرية الألمانية وقضايا إقليمية مهمة، ومناقشة سبل التعاون المختلفة المتعلقة بالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ.