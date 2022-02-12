اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أفواج سياحية تزور وكالة الجداوى وتستمتع بأول معرض لتراث إسنا التاريخى.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 01:08 م
أفواج سياحية تزور وكالة الجداوى وتستمتع بأول معرض لتراث إسنا التاريخى.. صور أفواج تستمتع بأول معرض لتراث إسنا التاريخي
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميزة، حيث يتوافد السياح من حول العالم للاستمتاع بسحر مدينة إسنا التاريخية، حيث تزور الأفواج السياحية وكالة الجداوى التاريخية للاستمتاع داخلها بأول معرض يرصد تاريخ مدينة إسنا وتراثها بالكامل على مر العصور والقرون الماضية، بعنوان "معرض إسنا وتراث المدينة الذي لا ينسي"، وذلك ضمن خطط تطوير المدينة التاريخية الذي يجرى على قدم وساق برعاية وزارة السياحة والآثار، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر خلال تلك الأيام.

وخلال جولة السياح داخل وكالة الجداوى، استمعوا إلي شرح من عمر فخرى الكوترى مفتش آثار موقع وكالة الجداوى الآثرية، والذي قال أن تلك الوكالة العثمانية بنيت على الطراز المملوكى على يد حسن بك الجداوى، وكانت محطة القوافل السودانية للصعيد وبنيت عام 1207 هجرية وعام 1792 ميلادية، وبعد التطوير داخل الوكالة عادت من جديد لتضم أحد أهم المعارض التى تحكى تاريخ مدينة إسنا، والذي جاء بعنوان "معرض إسنا وتراث المدينة الذي لا ينسي"، حيث تم عمل المعرض فى الطابق الثانى وهو مقر إقامة النزلاء القادمون لإسنا قديماً فى التجارة.

وأضاف عمر فخرى لـ"اليوم السابع"، أن المعرض يهدف لتوثيق التراث التاريخي لمدينة إسنا لكي يحافظ على هويتها الثقافية المتوارثة لقرون عديدة مضت، حيث يتناول مجموعة صور لشوارع ومنازل ومعابد والأماكن التراثية بمدينة إسنا، للتأكيد على أن إسنا مدينة ممتدة الحضارات منذ عصور ما قبل التاريخ فى محمية الدبابية التى يعود عمرها لأكثر من 35 مليون سنة، بجانب آثار الأسرة العلوية والعصر الحديث، وصور لقصر الملك فاروق فى وابورات المطاعنة وخزان مدينة إسنا الذي بنى بعهد الخديوي عباس حلمى الثاني، وصور للشكل الجمالى لإسنا ليلاً، بجانب مجموعة صور طبيعية خلابة فى شرق وغرب المدينة لتظهر الزراعة والجبل والنيل المرتبطين مع بعض فى قلب المدينة التاريخية.

وأكد عمر فخرى الكوترى، أن المعرض يقدم مجموعة من التفاصيل المميزة بالمدينة بالتراث الثقافي، ومنها الترزى وسيدة ترتدى الحبرة الزي الرسمي بالمدينة منذ قديم الأزل، بجانب صور لمعصرة الزيوت التراثية بالمدينة، وصورة للنسيج بالنول اليدوي، وصورة ترصد التراث القبطى وإحدي سيدات الدير بالمدينة، وكذلك الإستراحات الملكية بالصعيد، وصورة لكنيسة السيدة العذراء التى تؤكد أن إسنا بها زخم كبير للتراث القبطي، وصور للمشربيات الجميلة بالمدينة ومعبد إسنا وتيجان الأعمدة، وصورة فيلا أمين بك حجاجى وصور لوابورات المطاعنة من الداخل، وجميعها صور تبين تراث وتاريخ مدينة إسنا وترسم حالة كاملة للمدينة وأنها مدينة متطورة عبر التاريخ.

أفواج سياحية تزور وكالة الجداوى بإسنا
أفواج سياحية تزور وكالة الجداوى بإسنا

 

الأفواج السياحية يستمتعون بأول معرض لتراث إسنا التاريخي
الأفواج السياحية يستمتعون بأول معرض لتراث إسنا التاريخي

 

الجولات داخل وكالة الجداوى للأفواج السياحية
الجولات داخل وكالة الجداوى للأفواج السياحية

 

السياح خلال الاستمتاع بمعرض صور اسنا
السياح خلال الاستمتاع بمعرض صور اسنا

 

السياح خلال زيارتهم لمعرض تراث اسنا
السياح خلال زيارتهم لمعرض تراث اسنا

 

جولات السياح فى وكالة الجداوي بالاقصر
جولات السياح فى وكالة الجداوي بالاقصر

 

وكالة الجداوى تستقبل السياح يومياً
وكالة الجداوى تستقبل السياح يومياً

 


الاقصر

وكالة الجداوى

السياحة بالاقصر

اخبار اليوم

مدينة اسنا

معرض صور تراث اسنا

اخبار الاقصر

حركة السياحة بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطوير إسنا التاريخية.. "اليوم السابع" يرصد تراث وتاريخ المدينة من داخل معرض وكالة الجداوى.. يستمر شهرين لعرض هوية وتراث إسنا أمام الضيوف الأجانب.. ومفتش آثار: المعرض يحافظ على الهوية الثقافية المتوارثة.. صور

الخميس، 10 فبراير 2022 09:00 م

"إسنا التاريخية" على موعد مع التطوير.. لجنة تتفقد محيط معبد إسنا والمنازل القديمة ووكالة الجداوى.. ووزير الآثار: مهمتنا تنمية مقومات المدينة السياحية.. ووزير التنمية المحلية: نسعى لتحسين مستوى معيشة السكان

الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:00 ص

مشروع اكتشاف أصول إسنا التراثية والتاريخية يواصل مهمته لدعم معالم جنوب الأقصر.. نجح فى وكالة الجداوى والقيسارية ومعبد خنوم.. وينتقل لدعم استراحة الملك فاروق والميناء السياحى ومحطات الإصلاح الزراعى.. صور

السبت، 08 يناير 2022 06:30 ص

هنا "وكالة الجداوى" مركز التجارة فى عهد المماليك بالأقصر.. طراز معمارى فريد يستعيد رونقه بعد عمليات التطوير.. ترصد عراقة الآثار الإسلامية.. ومدير آثار إسنا: كانت متهالكة ومهددة بالانهيار وعادة للحياة مرة أخرى

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 11:57 ص

جمال الأقصر.. وكالة الجداوى مركز التجارة فى عهد المماليك "ألبوم صور"

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 11:47 ص

جولة داخل "وكالة الجداوى" مركز التجارة التاريخى فى عهد المماليك بالأقصر.. صور

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 11:45 ص

جولة فى التاريخ القديم.. وكالة الجداوى مركز التجارة فى عهد المماليك بالأقصر.. فيديو

الخميس، 14 أكتوبر 2021 12:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة