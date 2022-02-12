أستراليا تدعو مواطنيها فى أوكرانيا للمغادرة فى أسرع وقت

كتب محمد جمال

وأضاف موريسون في إفادة صحفية: "نصيحتنا واضحة.. هذا وضع خطير.. عليكم السعي للخروج من أوكرانيا". كما حثت وزارة الخارجية في نيوزيلندا، السبت، جميع مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فوراً من هناك في ظل تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.



وقالت الوزارة في بيان إن "نيوزيلندا ليس لها تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا، وبالتالي فإن قدرة الحكومة‭ ‬محدودة للغاية فيما يتعلق بتقديم مساعدة قنصلية للنيوزيلنديين في أوكرانيا".



وجاء في البيان أن "الوضع الأمني في أوكرانيا قد يتغير في غضون فترة قصيرة، ويجب ألا يعتمد النيوزيلنديون على الدعم بالإجلاء في مثل هذه الظروف".



جاء التحذير بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن الذي غادر أستراليا السبت، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أى وقت، وقد حثّت واشنطن ودول أخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

يذكرأن، حثّ مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، المواطنين الأمريكيين الموجودين فى أوكرانيا إلى "المغادرة على الفور"، خلال الـ 24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة، وسط مخاوف من غزو روسى وشيك للأراضى الأوكرانية.

وقال سوليفان، فى تصريحات للصحفيين: "نريد أن نكون واضحين للغاية فى تلك النقطة. على أى أمريكى فى أوكرانيا المغادرة فى أقرب وقت ممكن وفى كل الأحوال، خلال الـ24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة"، مضيفا: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل بوضوح، لا نعلم بالضبط ما سيحدث، لكن الخطر الآن مرتفع بما يكفى والتهديد الآن فورى بما يكفي"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف المسئول الأمريكى أنه إذا بقى أمريكيون فى أوكرانيا فإنهم "يخوضون مجازفة بلا ضمان أن تكون هناك أى فرصة أخرى للمغادرة، وبدون أفق لإجلاء عسكرى أمريكى فى حالة وقوع غزو روسي"، على حد تعبيره.