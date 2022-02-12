أخبار الاقتصاد اليوم.. سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 12-2-2022 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها وجَّه السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى، التهنئة لمصر لعودتها إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.

سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة تسهم فى إرساء دعائم التنمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية؛ بما يُسهم فى توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتعميق الإنتاج المحلى، جنبًا إلى جنب مع تطوير القدرات البشرية، والتوسع فى استخدام الحلول التقنية والتكنولوجية، على نحو يتسق مع ما تنتهجه الحكومة من سياسة داعمة للصناعة الوطنية، ومحفزة للنشاط الاقتصادى.

وجَّه السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى، التهنئة لمصر لعودتها إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، الذى يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، مبديًا تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصرى بشتى المجالات، بما فى ذلك سك العملات المعدنية»، خاصة فى ما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة، تسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

الضرائب: 15 فبراير بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى مرحلتها السادسة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية والمصلحة تحرصان على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى يتم تطبيقها على مراحل، لافتاً إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 فبراير الجارى .

وطالب "عبد القادر" الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة فى مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم ( 619 ) لسنة 2021، سرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 فبراير الجارى .

وأشار "عبد القادر" إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى ان المصلحه ستقوم بإتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .

وزيرة الصناعة: إنشاء معملين معتمدين لفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، لافتةً إلى جهود الحكومة المصرية الهادفة الى حوكمة كافة المنافذ الحدودية وتطوير الدوائر الجمركية وبما يسهم في تقليل زمن الافراج الجمركي وتسهيل الاجراءات.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة للمبنى الجديد لمعامل الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وقد رافق الوزيرة خلال الافتتاح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء/ محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار، حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد انور رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية ، والربان طارق شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية والدخلية.

اتحاد الغرف التجارية يطلق المعرض الدولى لإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية

يطلق الاتحاد العام للغرف التجارية وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورعاية وحضور وزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية المعرض الدولى " نبيو " لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية، كما سيعقد على هامش المعرض مؤتمر دولى على مدار ثلاثة أيام لمناقشة وعرض الاستراتيجية المصرية للتحول إلى مركز اقليمى ودولى لإنتاج الذهب والمشغولات الذهبية.

يقول المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المعرض فى نسخته الأولى سينطلق فى الفترة من 19 إلى 21 الشهر الحالى بمشاركة 30 من كبريات الشركات المصرية فى مجالات الإنتاج وتصميم المشغولات الذهبية لطرح الإنتاج المصرى بأحدث صوره على السوق الدولية مشيرا إلى أن المنتجات المصرية من المشغولات الذهبية قد شهدت تطورا كبيرا من حيث التصميمات والجودة بما ينافس المنتجات العالمية فى هذا المجال.

وزارتا التخطيط والتعليم العالى تطلقان منتدى التنمية البشرية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق "منتدى التنمية البشرية"، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلًا عنها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنتدى يأتي كبرنامج متكامل يسعى لتهيئة مجالات للحوار مع الشباب وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، متابعة أنه يهدف إلى رفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل الندوات والمحاضرات والتدريب والتنافس في تقديم حلول ابتكارية ومشروعات تنموية لإيجاد حلول لقضايا قومية أو محلية.

وتابعت السعيد، أن من ضمن أهداف المنتدى، تعريف طلاب الجامعات بالتنمية البشرية وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الحكومة المصرية، وذلك في إطار المحاور التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، والتي تتضمن محور التعليم والصحة والسكن اللائق والإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن محور الحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والنهضة الجديدة للمرأة المصرية والحوكمة.

وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنافسات الطلابية تتكون من مسابقتين يتم العمل عليهما تحت مظلة المنتدى، بحيث تعتمد الأنشطة في كلا النشاطين على تكوين فرق بحثية من طلبة الدراسات العليا وطلبة السنة النهائية في مرحلة البكالوريوس، على أن يضم كل فريق أكثر من كلية في كلٍ من الجامعات الحكومية المشاركة.