5 علامات تدل على وجود مشكلات فى الجهاز الهضمى

كتبت إيناس البنا

الأمعاء البشرية هي موطن لأكثر من 300 إلى 500 نوع من الكائنات الحية الدقيقة التي تشكل ميكروبيوم الأمعاء، هذه المجموعة عبارة عن توازن للبكتيريا الجيدة والسيئة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحتك العامة.

ولكن هل عانيت من مشاكل هضمية بشكل كبير مؤخرًا؟ احذر قد يكون هذا علامة على وجود مشاكل فى القناة الهضمية، وفقا لتقرير موقع " express " هناك مجموعة متنوعة من العلامات الأخرى التي يمكن أن تشير إلى أن القناة الهضمية لديك تعاني من مشاكل.

علامات تدل على وجود مشاكل فى الجهاز الهضمي

فيما يلي بعض العلامات الشائعة التي تدل على وجود مشاكل فى الجهاز الهضمي والتي يجب ألا تتجاهلها:

التغيرات المفاجئة في الوزن:



لا يمكن تحقيق الوزن الصحي إلا من خلال الجسم السليم، قد تكون أي تغيرات مفاجئة في الوزن علامة على وجود القناة الهضمية غير الصحية، ويهدف ميكروبيوم الأمعاء إلى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن يؤدي الخلل الوظيفي إلى هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية بشكل غير فعال.

اضطراب النوم:



يمكن أن يتأثر النوم بمجموعة متنوعة من العوامل وصحة الأمعاء غير الصحية، ويمكن أن تؤدي القناة الهضمية غير الصحية إلى ارتجاع المرىء، والإمساك ، والأرق ، وتغيرات الحالة المزاجية ، وما إلى ذلك.

مشاكل الجلد:



يمكن أن يكون الجلد مؤشرا كبيرا على الظروف الصحية الأساسية ، إن وجدت، ويمكن أن يكون التهيج والطفح الجلدي والحكة على الجلد علامة على القناة الهضمية غير الصحية، ويمكن أن يؤدي استمرار مشاكل صحة الأمعاء أيضًا إلى ظهور أمراض مثل الأكزيما.

عدم تحمل بعض الأطعمة:



يمكن أن يكون عدم تحمل الطعام المفاجئ علامة على وجود مشاكل فى القناة الهضمية، ويحدث هذا بسبب عدم قدرة صحة الجهاز الهضمي على العمل بشكل صحيح مما قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات والإسهال وما إلى ذلك عند استهلاك بعض الأطعمة. يجب عدم الخلط بين عدم تحمل الطعام والحساسية الغذائية حيث لا تحدث نتيجة رد فعل الجهاز المناعي لبعض الأطعمة.

أمراض المناعة الذاتية:



تميل الأمعاء غير الصحية إلى إضعاف جهاز المناعة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تطور أمراض المناعة الذاتية، وبعض أمراض المناعة الذاتية الشائعة تشمل البهاق ، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، وما إلى ذلك ، ويمكن أن يكون الظهور المفاجئ لمثل هذه الأمراض علامة على القناة الهضمية غير الصحية.