وضع لافتات تحذيرية بأراضى أملاك الدولة بقرى ببا فى بنى سويف لحظر التعدى

بنى سويف هانى فتحى

وضعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف برئاسة مدحت صلاح رئيس مدينة ببا ، لافتات تحذيرية على أراضى الدولة المستردة بنطاق قرية جبل النور وغياضة الشرقية لحظر التعدى عليها مرة أخرى، وتوضيح ملكيتها للدولة.

وأكد مدحت صلاح فى بيان لمحافظة بنى سويف على استمرار المرور الدوري؛ لرصد أى حالات تعد وإزالتها فى المهد؛ حفاظاً على ممتلكات الدولة والاستفادة بها فى دعم جهود التنمية من خلال إقامة المشروعات الخدمية والعمرانية والصناعية، مما يعود بالنفع على المواطنين.

ومن ناحية أخرى، قامت الوحدة بتنظيم حملة مكثفة لرفع مستوى النظافة والحد من تراكم القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق، وتم خلالها رفع 120 طن قمامة من المحطة الوسيطة نواتج رفع المخلفات بالمدينة وعدد من القرى لتحسين مستوى النظافة ومراعاة البعد البيئى وإضفاء الطابع الجمالى للقرى.