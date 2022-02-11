وزير باكستان للشئون الدينية يصل إلى مصر للمشاركة فى مؤتمر الأوقاف فى العالم الإسلامى

كتبت: هناء أبو العز

وصل القاهرة اليوم، وزير باكستان للشؤون الدينية والوئام بين الأديان بير نور الحق قادري، وبرفقته وزير أوقاف إقليم خيبر بختونخوا محمد ظهور، لحضور المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في مصر في الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2022.

كما سيشارك الوزير في الندوة الثالثة عشرة للمجلس التنفيذي، لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي، المنعقد في 14 فبراير 2022 في القاهرة.

وكان فى استقبال الوزير الباكستانى، والوفد المرافق له سفير باكستان بالقاهرة، السفير ساجد بلال، وكبار المسؤولين بوزارة الأوقاف المصرية.