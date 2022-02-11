وزارة العدل: أخذ عينات من 439 موظفا لتحليل المخدرات وثبوت إيجابية 20 عينة

كتب إبراهيم قاسم

كشف حصاد وزارة العدل، الذي أعلنت عنه مؤخرا في جميع القطاعات خلال عامين في الفترة من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، عن أن قطاع الديوان العام بالوزارة تابع كافة إجراءات النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتمكن من إجراء التقييم لكافة موظفى الديوان العام وترشيح 1600 موظف انطبقت عليهم المعايير المحددة ومنحهم دورات تدريبية لرفع الكفاءة وتنمية قدراتهم، خاصة في مجال التحول الرقمي.

وأوضح الحصاد أن الديوان العام للوزارة تابع تنفيذ برنامج التدريب على أساسيات الوظيفة العامة وبرنامج بناء وتنمية القدرات للعاملين المنتقلين للعاصة الإدارية الجديدة، ومتابعة تنفيذ ورشة عمل التحول الرقمي.

وأشار الحصاد إلى أنه تم عمل كشف فجائى على الموظفين بشأن تعاطى المواد المخدرة بأخذ عينات عشوائية لأكثر من 439 موظفا، وأسفر عن وجود 20 عينة إيجابية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية فى مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.