اليوم السابع
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"هيرميس" تصعد بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالبورصة خلال أسبوع

الجمعة، 11 فبراير 2022 06:46 م
"هيرميس" تصعد بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالبورصة خلال أسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 3 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 6.7%، مدفوعًا بارتفاع سهم المجموعة المالية هيرميس بأكثر من نسبة 10% بعد تلقيها عرض شراء من بنك أبو ظبي الأول، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، فيما تصدر القطاعات المتراجعة الخدمات التعليمية بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.7%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.4%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.2%.
 
وهبطت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.7%، 2.5%، 2.4%، على التوالي، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع العمرة بنسبة 1.9%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.8%، وتراجع قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.1%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11578.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2116.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.66% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.27% ليغلق عند مستوى 13816.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4631.52 نقطة.

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