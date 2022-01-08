الطاقة الذرية: إنشاء محطة شمسية بمبنى الهيئة وتوصيلها بالشبكة الكهربائية

كتبت ـ رحمة رمضان

التقى الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية مع المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث تصنيع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة لدراسة التعاون بين هيئة الطاقة الذرية ومركز تحديث الصناعة.

وأوضح الدكتور عمرو الحاج فى بيان له اليوم، أن اللقاء ناقش أوجه التعاون بين الجهتين والتى تتمثل في:

- تنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وتوصيلها على الشبكة بموقع هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر كأول جهة بحثية تنضم لمشروع نظم الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية الصغيرة المتصلة على الشبكة المنفذ بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.

- التصنيع الذكى للمنتجات وذلك فى مجال إنتاج أجهزة القياس الإشعاعى والتى تقوم هيئة الطاقة الذرية بإنتاجها فى نطاق تجريبى وذلك بهدف تحسين شكل المنتج وجعله يتلاءم مع المتطلبات العالمية كما سيتم التعاون للحصول على العلامة المصرية (بكل فخر صنع فى مصر) وهى علامة مراقبة وجودة مصرية معتمدة من وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات المصرية المصنعة داخل مصر طبقاً لأعلى مواصفات الجودة العالمية.

- مجالات تحسين خواص المنتجات الزراعية المصرية باستخدام وحدات التشعيع بهيئة الطاقة الذرية لزيادة منافستها للتصدير وتقليل الفاقد منها، بالإضافة على تحسين شكل المنتجات مع المصدرين المصريين لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بهدف دعم الاقتصاد القومي.

وتم الاتفاق بين الجهتين على عقد لقاء تنسيقى بهيئة الطاقة الذرية بين فرق العمل من الجهتين لتوضيح جميع النواحى الفنية والإدارية لأوجه التعاون تمهيداً لتوقيع اتفاقية للتعاون بين الجهتين.

وحضر اللقاء الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة ومنسق مشروع التعاون مع الهيئة، والدكتور شريف الجوهرى المنسق العام للتعاون بين الجهتين ومدير مجموعة التعاون فى مشروع تطبيق الطاقة الشمسية بموقع الهيئة بمدينة نصر.