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هولندا تنصح رعاياها بمغادرة أوكرانيا فى أقرب وقت

الجمعة، 11 فبراير 2022 06:42 م
هولندا تنصح رعاياها بمغادرة أوكرانيا فى أقرب وقت أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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نصحت هولندا رعاياها بمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة واليابان التزامهما بالعمل معًا بشكل وثيق لردع مزيد من العدوان الروسى ضد أوكرانيا.

 

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الالكترونى، اليوم الجمعة، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الخارجية اليابانى هاياشى يوشيماسا، على هامش الاجتماع الوزارى الرابع لوزراء خارجية الرباعية فى ملبورن.

 

وأكد الوزيران، خلال اجتماعها، مجددًا على الأهمية الحيوية للتحالف الأمريكي-اليابانى فى تعزيز السلام والأمن والازدهار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وخارجها.من جانبه، توجه بلينكن، بخالص الشكر لليابان على دعم أمن الطاقة فى أوروبا من خلال شحنات الغاز الطبيعى المسال إلى المنطقة.

 

وناقش بلينكن ونظيره الياباني، إطلاق اللجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية الأمريكية-اليابانية التى أنشأها مؤخرًا الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا.


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روسيا

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