أمريكا واليابان تؤكدان التزامهما بالتعاون لردع العدوان الروسى ضد أوكرانيا

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت الولايات المتحدة واليابان التزامهما بالعمل معًا بشكل وثيق لردع مزيد من العدوان الروسى ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الالكترونى، اليوم الجمعة، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الخارجية اليابانى هاياشى يوشيماسا، على هامش الاجتماع الوزارى الرابع لوزراء خارجية الرباعية فى ملبورن.

وأكد الوزيران، خلال اجتماعها، مجددًا على الأهمية الحيوية للتحالف الأمريكي-اليابانى فى تعزيز السلام والأمن والازدهار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وخارجها.

من جانبه، توجه بلينكن، بخالص الشكر لليابان على دعم أمن الطاقة فى أوروبا من خلال شحنات الغاز الطبيعى المسال إلى المنطقة.

وناقش بلينكن ونظيره الياباني، إطلاق اللجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية الأمريكية-اليابانية التى أنشأها مؤخرًا الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا.

وشدد الجانبان، على التعاون بشأن الأولويات المشتركة بشأن سلاسل التوريد والمعادن الحيوية والاقتصاد الرقمي، بما فى ذلك من خلال الإطار الاقتصادى الهندى والمحيط الهادئ الذى اقترحه بايدن.

وبحث وزيرا الخارجية، الإجراءات اللازمة للضغط على نظام ميانمار لوقف العنف واستعادة مسارها إلى الديمقراطية.

وأدان بلينكن، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية الأخيرة، والتى انتهكت العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا استعداد واشنطن على استخدام سبل الدبلوماسية والحوار مع بيونج يانج.

وشدد وزير الخارجية الأمريكى أيضًا، على التعاون مع اليابان وغيرها من الحلفاء والشركاء من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، وأكد الوزيران مجددًا التزامهما بالتغلب على جائحة "كورونا" من خلال دعم توزيع اللقاحات والتعهدات المالية وبذل المزيد لإنهاء الوباء خلال عام 2022 الجاري.

وشدد الدبلوماسيان، مجددًا على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة واليابان لاتخاذ إجراءات سياسية ملموسة فى عام 2022 الجارى لتحديد المسار الذى يهدف إلى تحقيق انخفاض كبير فى غازات الاحتباس الحرارى خلال هذا العقد الحاسم للعمل المناخي.

كما أكد بلينكن، أهمية التعاون بين واشنطن وطوكيو وسول للحفاظ على منطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومنفتحة ومترابطة ومزدهرة ومرنة وآمنة.