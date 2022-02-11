ننشر أسماء الـ13 مصابا بحادث طريق القاهرة - الفيوم

الفيوم رباب الجالى

حصل "اليوم السابع" على أسماء الـ13 مصابًا بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم والمصابون هم مأمورية محمد عبد السلام، 70 سنة، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليمنى وكسر بالساق اليسرى، وعبد الله سيد أحمد، 36 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، وابتسام جمال توفيق 38 سنة، اشتباه ارتجاج وجرح بالرأس، وعماد جمال توفيق، 37 سنة، سحجات وكدمات، ونشوى جمال توفيق، 38 سنة، سحجات وكدمات، ومحمد سمير السيد، 27 سنة، كدمة شديدة بالجانب الأيمن وسحجات وكدمات.

كما أصيب: محمود محمد هاشم السيد، 33 سنة، اشتباه ارتجاج وسحجات وكدمات، وسارة عمار عبدالله، 24 سنة، اشتباه ارتجاج وخلع بالكتف اليسرى، وزاهر فاروق محمد، عامين، كدمة بالحوض وكدمات بالجسم، وسجدة عمر أحمد، عامين، كدمات بالجسم، وفاطمة عمر أحمد، عام، سحجات وكدمات وأحمد عمر أحمد، عام، سحجات وكدمات، ومحمد عمر أحمد، عام، سحجات وكدمات، و4 مصابين رفضوا النقل وجرى إسعافهم خارج المستشفى، وهم: إسلام خلف فتحي، 19 سنة، سحجات وكدمات، ومحمد شعبان جمعة، 14 سنة، سحجات وكدمات، بلال حسان محمد، 15 سنة، سحجات وكدمات، محمد عجمي علي، 19 سنة، سحجات وكدمات".

وكان شهد طريق القاهرة- الفيوم، اتجاه القاهرة، مساء اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم، أمام الجبانات، في اتجاه القاهرة.

وتسبب ذلك في إصابة 13 شخصًا وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة .