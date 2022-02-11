اليوم السابع
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الجمعة، 11 فبراير 2022 07:07 م
أكرم القصاص
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إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم

الجمعة، 11 فبراير 2022 05:45 م
إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم ـ رباب الجالى

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أصيب 13 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - الفيوم، أمام الجبانات اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة- الفيوم، أمام الجبانات اتجاه القاهرة، وعلى الفور تم إرسال قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 13 شخصا وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.


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