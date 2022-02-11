من مطبخك.. 5 معطرات طبيعية هتساعدك فى التخلص من رائحة الفم الكريهة

كتبت مروة هريدى

عادة ما نشعر برائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ فى الصباح ربما بسبب تراكم البكتيريا فى الفم طوال ساعات النوم، ولكن بعض الناس يعانون من رائحة الفم الكريهة باستمرار، والتي يمكن أن تكون محرجة جدًا خاصةً أثناء التجمعات.

تنتج رائحة الفم الكريهة عن تراكم البكتيريا في الفم، والتي تنتج رائحة غير مستحبة، وبشكل عام تنتج الرائحة عندما تقوم البكتيريا بتكسير السكريات والنشويات في الأطعمة التي نتناولها، وفي بعض الحالات، يمكن أن يشير أيضًا إلى وجود مشاكل خطيرة في الأسنان مثل أمراض اللثة أو التسوس الأسنان.

وفي حين أن أفضل حل للتخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة هو إجراء فحوصات الأسنان بانتظام، فإن بعض العلاجات التي تم اختبارها بمرور الوقت قد تساعد أيضًا في التخلص من هذه المشكلات، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 5 معطرات طبيعية للفم والتي يمكن أن تساعدك في حل مشكلة رائحة الفم الكريهة.

القرنفل

القرنفل هو عنصر شائع فى مطبخنا، يمكن أن يساعد في التخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة وتورم اللثة، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، حيث يعمل على تقليل عدد البكتيريا في الفم كما يُقلل من مشاكل الأسنان الأخرى مثل النزيف وتسوس الأسنان، يمكنك فقط وضع بضع قطع من القرنفل في فمك ومضغها للتخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة.

الماء

يمكن أن تسبب تناول كمية أقل من الماء فى رائحة الفم كريهة، خاصة أن الماء يساعد على طرد البكتيريا من الفم ويمنعها أيضًا من التكاثر، ويساعد في الحفاظ على أنفاسك منتعشة، لذا، إذا شعرت برائحة أنفاسك كريهة، تناول الكثير من الماء يوميًا، ويمكنك أيضًا إضافة نصف ليمونة في الماء لجعل رائحة أنفاسك منعشة.

العسل والقرفة

يتمتع كلًا من العسل والقرفة بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تقليل نمو البكتيريا في فمك والحفاظ على صحة اللثة، ويمكن أن يؤدي تطبيق العسل ومعجون القرفة على أسنانك ولثتك بانتظام إلى تقليل خطر الإصابة بتسوس الأسنان ونزيف اللثة وحتى رائحة الفم الكريهة، حيث أن كلا المكونين آمنان تمامًا.

عود القرفة

يمكن لعود القرفة ذو المذاق الحلو أن يساعدك أيضًا في التخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة، تمامًا مثل القرنفل، تحتوي القرفة أيضًا على خصائص مضادة للجراثيم ويمكن أن تقلل من نمو البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة في الفم، عليك فقط الاحتفاظ بقطعة صغيرة من عود القرفة في فمك لبضع دقائق ثم التخلص منها.

الغرغرة بالمياه المالحة

يمكن للغرغرة بالماء الدافئ مع الملح أن تمنع نمو البكتيريا السيئة في الفم وتجعل رائحة نفسك منعشة، تجعل المياه المالحة من الصعب على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة من التكاثر في الفم وطردها بعيدًا، عليك فقط خلط 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها.