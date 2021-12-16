رائحة الفم الكريهة.. تعرف على الأسباب وطرق الوقاية

كتبت مروة هريدى

يعانى البعض من رائحة الفم الكريهة والتى تسبب لهم إزعاجًا كبيرًا وربما للأشخاص المحيطين بهم، وهناك أسباب شائعة كامنة وراء رائحة الفم الكريهة من الممكن علاجها، وفقًا لما ذكره موقع "Livescience".

فيما يلى.. أسباب رائحة الفم الكريهة:



البكتيريا

البكتيريا هي أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة، حيث تعيش البكتيريا بين الأسنان مسببة طبقة البلاك والجير، وعندما تتراكم هذه اللويحات حول الأسنان، فإنها تسبب الرائحة الكريهة، لذلك من المهم الحفاظ على روتين صحي لنظافة الفم والأسنان من البكتيريا.

الفطريات

أكثر المسببات شيوعًا لرائحة الفم الكريهة هو تراكم البكتيريا أو الفطريات على اللسان، حيث إن مرض القلاع الفموي أو داء المبيضات الفموي هو عدوى فطرية شائعة يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة خاصة عند الرضع وكبار السن، ولكن يمكن أن يصيب البالغين أيضًا بسبب تناول بعض الأدوية.

جفاف الفم

جفاف الفم هو أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة، ويحدث هذا الجفاف عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من اللعاب، بسبب حالات مثل الشيخوخة، وتناول بعض الأدوية، وتلف الأعصاب، وبعض الأمراض العصبية مثل الخرف، لذلك يوصي بمضغ العلكة أو تناول الحلويات الخالية من السكر للمساعدة فى إفراز المزيد من اللعاب.

ارتجاع حمض المعدة

يمكن أن يسبب ارتجاع الحمض أو مرض الارتجاع المعدي المريئي رائحة الفم الكريهة، حيث وجدت الأبحاث صلة واضحة بين الحالتين بعد إجراء مسح للمرضى الذين عانوا من الارتجاع لمعرفة ما إذا كانوا يعانون أيضًا من رائحة الفم الكريهة.

حالات صحية أخرى

تسبب بعض الحالات الصحية أيضًا رائحة الفم الكريهة، مثل مشاكل الجيوب الأنفية، واضطرابات اللوزتين، والسكري، والتهابات الجهاز التنفسي السفلي، والفشل الكلوي أو الكبدي أو السرطانات.

فيما يلى.. نصائح للوقاية من رائحة الفم الكريهة:

- الحفاظ على روتين يومي لنظام الفم والأسنان واللسان لإزالة الرواسب واللويحات التى تسببها البكتريا وينتج عنها رائحة الفم الكريهة.

- يلعب النظام الغذائي أيضا دورًا في الحفاظ على الأنفاس منتعشة، وهذا لا يتعلق فقط بتجنب الأطعمة التي تحتوي على الثوم، بل عن طريق اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات وغني بالأطعمة الصحية المقرمشة والخضروات الخضراء والبروبيوتيك لتقليل قدرة البكتيريا على النمو في بيئة الفم.

- الحفاظ على رطوبتك عن طريق شرب المزيد من الماء والمشروبات منخفضة السكر.

اسباب رائحة الفم الكريهة

الاطعمة الغنية بالبروبيوتيك تقضى على رائحة الفم الكريهة