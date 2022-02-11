مصرع مواطن على يد مستأجر شقته بسبب خلافات مالية

الغربية مصطفى عادل

لقي مواطن مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة أودت بحياته على يد مستأجر شقة ملكه بسبب خلافات مالية، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بمنطقة السكة الوسطى ومقتل أحد الأشخاص.

انتقل الرائد محمد هاشم رئيس مباحث القسم لمكان البلاغ، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد نصر مفتش مباحث المحلة.

وتبين مقتل صاحب شقة إثر مشاجرة مع المستأجر بسبب خلافات مالية، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.