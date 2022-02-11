وفاة المصاب الثانى فى حادث بيارة الصرف الصحى بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

توفى منذ قليل مصاب آخر في حادث تسليك بيارة صرف صحي بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط 4 عمال ومواطن أثناء تسليك صرف صحي في بيارة صرف صحي بقرية دفرة.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال جثة و3 مصابين ونقلهم للمستشفى الجامعي، وتوفي أحد المصابين الثلاث منذ قليل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.