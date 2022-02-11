مصرع طفل فى حادث سيارة جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي طفل بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الجمعة، إثر حادث سير على ترعة الجوهرة جنوب بورسعيد، واستقبل مستشفى 30 يونيو الطفل: باسم محمد السيد أحمد فرج، 5 أعوام، مصابا باشتباه نزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة، بادعاء إصابته نتيجة حادث سيارة على ترعة الجوهرة في منشأة وهدان ببحر البقر جنوب بورسعيد، وتوفى الطفل المصاب أثناء عمل الإسعافات الأولية.

وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بالدفن.

وكانت أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من التعليمات الإرشادية لقائدى المركبات لاتباعها، لتفادى حوادث الطرق المتكررة.

وأوضحت المرور، أهمية تقدير المسافات وعدم تناول المواد المخدرة، مشددة على اليقظة أثناء القيادة وعدم مخالفة قواعد التخطى وعدم إتباع قواعد أولوية المرور، وتجنب القيادة الخطرة وعدم تجاوز حدود السرعات المقررة والتهدئة والتوقف المفاجئ.

وأكدت المرور، أن انفجار الإطارات بسبب عدم مراجعة صلاحيتها أو تلف الفرامل أو أجهزة التعليق.

وأوضحت المرور، أنه يجب عدم التوقف الخاطئ على جانب الطريق وعدم الدوران غير القانونى، وتجنب السير عكس الاتجاه، وبعض العوامل الأخرى المتعلقة بحالة الطريق والمنافذ العشوائية التى يقطع من خلالها قائدو المركبات نهر الطريق.