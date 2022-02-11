مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادثى سير بمركز الفشن والواسطى بنطاق محافظة بنى سويف.

وفى الحادث الأول لقى شاب مصرعه بمحافظة بنى سويف، فى حادث سير، وقع اليوم الجمعة، إثر انقلاب دراجة نارية أمام كوبرى الواسطى، شمال المحافظة، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزى.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب دراجة نارية أمام كوبرى الواسطى، ووفاة شخص بمكان الحادث.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى "مصطفى ي.ف" 24 عامًا، مقيم مركز الواسطى، جثة هامدة، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التى طلبت استدعاء مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.

وفى الحادث الثانى أصيب شخصان فى انقلاب دراجة بخارية بالطريق الدائرى بمدينة الفشن بسبب السرعة وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير الأمن، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائى، بانقلاب دراجة بخارية على الطريق الدائرى بمدينة الفشن بسبب السرعة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى إسلام سيد إبراهيم 16 سنة، من مدينة الفشن مصاب بجروح وسحجات بالجسم وسيف سيد بدوى، 12 سنة، من مدينة الفشن، مصاب بكسر بقاع الجمجمة.