اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة طفل فى حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك بالعياط

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:31 ص
مصرع شخصين وإصابة طفل فى حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك بالعياط إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة وسائق مصرعهما وأصيب طفل فى حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك أعلى كوبرى جرزا بمدينة العياط، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى جرزا بمدينة العياط، مما أسفر عن سقوط ضحايا، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بتوك توك أعلى كوبرى جرزا بمدينة العياط، ما أسفر عن  مصرع سائق وسيدة وإصابة طفل، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وقام رجال مرور الجيزة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

حادث مروري

اخبار الحوادث

ادارة المرور

العياط

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