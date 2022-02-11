محكمة إيطالية توقف سلطة والدين رفضا نقل دم لابنهما المريض من مطعمين ضد كورونا

كتبت ـ اطمة شوقى

أوقفت محكمة في بولونيا مؤقتًا الحقوق الأبوية لوالدي بمنطقة مودينا اللذين يريدون أن يتلقى ابنهم المصاب بمشاكل في القلب عمليات نقل الدم من أشخاص تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، يحتاج الطفل إلى جراحة في القلب، لكن الأسرة لا تريده أن يتلقى دمًا من متبرعين تم تطعيمهم ضد كوفيد -19 لأسباب دينية. يعتقد الأطباء أن هذا الطلب ليس له أساس علمي ، وأخيراً ، انتهى الأمر بالقضية في المحكمة وبتورط مكتب المدعي العام للأحداث الإيطالي أيضًا.

وقالت الصحيفة الإيطالية، إن قاضيًا في مودينا قد نصب نفسه لصالح المركز الطبي الذي سيعمل على الطفل ، مبررًا قراره بضرورة التدخل وسلامة الدم المتبرع به.

عُرفت القضية نتيجة للمحادثات التي نُشرت على تطبيق المراسلة تيليجرام والتي تم الإعلان عنها حيث بدأ الآباء حملة للعثور على "متطوعين" غير محصنين على استعداد للتبرع بدمائهم. ثم عارض مركز سانت أورسولا الطبي التبرع بالدم ، بحجة أنه يتعين عليهم اتباع بروتوكولات قانونية صارمة للغاية ودقيقة لضمان سلامة أولئك الذين يتبرعون والذين يتلقونها.