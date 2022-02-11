قطاع المعاهد الأزهرية: بدء تحرير استمارات الثانوية ورقيا 26 فبراير

حدد قطاع المعاهد الأزهرية يوم السبت الموافق 26 فبراير موعداً لبدء تحرير استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية ورقيا، وحتى يوم الخميس 24 مارس المقبل.
وألزم القطاع جميع المعاهد بأن يكون يوم السبت الموافق 8 أبريل آخر موعد لتحرير استمارات وكشوف الطلاب المتقدمين للامتحان، ويحظر على جميع المعاهد تحرير استمارات بعد هذا التاريخ ولا تسلم للطلاب استمارات فردية، وتشمل تلك المواعيد الطلاب المتقدمين من الخارج والطلاب المقيدين دون تفرقة.
وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن بدء تسجيل استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022/2021، يوم السبت 19 فبراير الجارى، وحتى يوم الخميس 17 مارس، وإمكانية تسجيل الطلاب استمارات التقدم للامتحان إلكترونيا، على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها، وحدد القطاع عددًا من الخطوات كالآتى:
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