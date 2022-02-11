اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 10:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قبل الحصول على تمويل عقاري.. 7 التزامات للشركات لتوعية العملاء

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:00 م
قبل الحصول على تمويل عقاري.. 7 التزامات للشركات لتوعية العملاء عقارات - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حفزت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشاط التمويل العقاري في مصر من خلال إعفاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري، لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة؛ وحددت الهيئة 7 التزامات للشركات تحقق صالح جميع المستثمرين المتعاملين معه والإفصاح لهم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل والتي تمكنهم من اتخاذ قرارهم المناسب بما في ذلك:
 
1- الإفصاح من جانب المستثمر إذا ما كان قد أجرى المعاينة النافية للجهالة شرعًا وقانونًا للعقار محل التمويل واطلع على مستندات ملكيته من عدمه.
 
2- أن تكون إجراء التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوق والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد.
 
3- أن يتضمن اتفاق التمويل إقرار المستثمر باطلاعه على نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري واستلامه نسخة من هذا النموذج.
 
4- أن تكون المكاتبات والمستندات المرسلة للمستثمر مكتوبة بأسلوب واضح ومحدد ولا تتضمن أي عبارات مبهمة.
 
5- الإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي يقدمها الممول للمستثمر لأي سبب وتحت أي مسمى، وتناسب التمويل مع القدرة المالية للمستثمر.
 
6- يلتزم الممول بالإفصاح للمستثمر عند التعاقد عن كافة تفاصيل المصروفات التي ستضاف إلى التكلفة كما لا يجوز للمول أن يضيف إلى تكلفة العقار إلا المصروفات الإدارية الأخرى التي يفصح عنها للمستثمر.
 
7- اخطار المستثمر مرتين سنويًا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث أي تعديل في هذه البيانات، على أن يتضمن الإخطار الحد الأدنى من البيانات الموضحة بقرار الهيئة السارية في هذا الشأن.
 
الجدير بالذكر أن نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة ب 3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.
 
 

الرقابة المالية

التمويل العقارى

نظام الاجارة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإسكان: أسعار وحدات التمويل العقاري تبدأ من 451 ألف جنيه وحتى مليون و900 ألف

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:25 م

"سكن لكل المصريين" الدولة تدعم الشباب ببناء 100 ألف وحدة سكنية مفروشة للإيجار.. "الرقابة المالية" تعفى عملاء التمويل العقارى من سداد المقدم.. ونواب: استكمالا لتخفيف الأعباء عن المواطن وفرصة لتنشيط السوق العقارى

الإثنين، 31 يناير 2022 08:00 ص

النائب عمرو درويش: الإعفاء من مقدم وحدات التمويل العقارى يدعم الشباب

السبت، 29 يناير 2022 04:04 م

شركات التمويل العقاري تمنح 8.1 مليار جنيه تمويلات لعملائها خلال 2021 بزيادة 138.2%

الإثنين، 17 يناير 2022 11:02 ص

الرقابة المالية تصدر قرارا بشأن التمويل العقارى لشراء الوحدات السكنية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة