غلق طريق المغربى بمجلس قروى الشيخ مسعود أسبوعين لتنفيذ أعمال صرف صحى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، عن إغلاق طريق المغربي بعزبة إسحاق مجلس قروي الشيخ مسعود بمركز العدوة لمدة أسبوعين، وذلك نظراً للقيام بأعمال حفر صرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بمركز العدوة، وتم تحديد طريق منشية حلفا -كفر عبدالخالق كطريق بديل.

ومن ناحية أخرى، أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، قرارا بالسماح بفتح الترخيص لعدد 136 سيارة أجرة ميكروباص 14 راكبا تعمل بالوقود المزدوج، بدلا من السيارات الربع نقل العاملة على خطوط قرى الوحدة المحلية لنزلة حسين بمركز المنيا .

يأتي القرار في إطار تنفيذ الإجراءات الخاصة ببدء تطبيق منظومة إحلال السيارات الربع نقل "البيك أب"، والتي تستخدم في نقل الركاب بسيارات ميكروباص سعة 14 راكب موديل 2021أو 2022 ، وتعمل بنظام الوقود المزدوج" بنزين- غاز طبيعي".

وكان المحافظ قد كلف إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمركز المنيا، بالتعاون والتنسيق الدائم مع إدارة المرور لإعداد حصر دقيق للطلبات المقدمة من الراغبين في إحلال وتجديد سياراتهم الربع نقل بسيارة ميكروباص 14 راكب تعمل بالوقود المزدوج بقري الوحدة الحلية بنزلة حسين . كما تم الاعلان عن فتح باب التقدم لمن يرغب في ذلك من مالكي سيارات البيك أب العاملة على خط سير نزلة حسين للتوجه للمركز التكنولوجي لمدينة المنيا لمراجعة الشروط والضوابط ، اعتبارا من 16 يناير الماضي ولمدة 15 يوم.