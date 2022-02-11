علامات تدل على صديقك يمر بأزمة نفسية.. اعرف إزاى تساعده

نهير عبد النبى

اضطرابات الصحة النفسية من الأمور الشائعة فى جميع أنحاء العالم، وتشمل بعض أمثلة أزمات الصحة العقلية الاكتئاب والصدمات واضطرابات الأكل، إذا كنت تشك في أن صديقًا أو أحد أفراد الأسرة يعاني من أزمة عاطفية أو نفسية، فيمكن أن تحدث مساعدتك فرقًا.

وحسب ما ذكره موقع apa فمن أكثر علامات الأزمة النفسية شيوعًا التغيير الواضح والمفاجئ في السلوك، و تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

إهمال النظافة الشخصية، تغيير جذري في عادات النوم ، مثل النوم في كثير من الأحيان أو عدم النوم بشكل جيد،زيادة الوزن أو فقدانه، انخفاض في الأداء في العمل أو المدرسة، تغيرات واضحة في المزاج.

في بعض الأحيان ، تحدث هذه التغييرات بشكل مفاجئ وواضح، وأحداث مثل كارثة طبيعية أو فقدان وظيفة يمكن أن تسبب أزمة في فترة قصيرة من الزمن، في كثير من الأحيان ، على الرغم من ذلك ، فإن التغييرات السلوكية تحدث بشكل تدريجي.

إذا كان هناك شيء لا يبدو على ما يرام مع من تحب، ففكر في الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية للنظر في علامات التغيير.

لا تنتظر لطرح مخاوفك، من الأفضل دائمًا التدخل مبكرًا ، قبل أن تصبح الضائقة العاطفية للشخص العزيز عليك حالة طارئة، إذا كان لديك شعور بأن هناك شيئًا ما خطأ ، فأنت على الأرجح على حق.

إذا كنت تشك في أن أحد أفراد أسرتك يعاني من أزمة في الصحة العقلية، فإن التواصل هو الخطوة الأولى لتقديم المساعدة التي يحتاجها للتحسن، اجلس للتحدث بطريقة داعمة.

ابقَ هادئًا ، واستمع أكثر من الحديث، أظهر لمن تحب أنه يمكن الوثوق بك لتلقي آذانًا صاغية وتقديم الدعم دون إصدار حكم، عند مناقشة مخاوفك ، التزم بالحقائق وحاول ألا تلوم أو تنتقد.

يمكن أن يساعد التواصل صديقك أو أحد أفراد أسرتك على التعامل مع الأزمة العاطفية، لكن المساعدة المهنية هي أفضل طريقة لمعالجة مشكلة الصحة العقلية بشكل كامل والسيطرة على هذه المشكلة، يمكنك توضيح أن علماء النفس لديهم تدريب متخصص يجعلهم خبراء في فهم وعلاج المشكلات العاطفية والسلوكية المعقدة، وهذا التدريب مهم بشكل خاص عندما يصل الاضطراب العاطفي إلى مستويات الأزمة.

يستخدم علماء النفس تقنيات تم اختبارها علميًا والتي تتجاوز التحدث والاستماع،و يمكنهم تعليم عملائهم الأدوات والمهارات للتعامل مع المشاكل وإدارة التوتر والعمل نحو الأهداف.