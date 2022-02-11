شاهد أكبر مزار سياحى إسلامى فى الغردقة "مسجد الميناء الكبير".. لايف وصور

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، لايف من أمام مسجد الميناء الكبير أكبر مساجد الغردقة، وأكبر المزارات السياحية الاسلامية بالغردقة، حيث يتوافد عليه الآلاف من السياح لزيارته والتعرف علي فن العمارة الاسلامية بداخله.

ويعد مسجد الميناء الكبير بالغردقة، من أهم المزارات السياحية بالمدينة، نسبة بكونه تحفة معمارية فنية إسلامية على شاطئ البحر الأحمر، حيث تضعه أغلب شركات السياحة على رأس برامج جولات البلد للسياح داخل الغردقة.

ويحتوى مسجد الميناء الكبير على مركز للدعوة الإسلامية، والذى يستقبل السياح الأجانب به على مدار اليوم، ليتلقون محاضرات التعريف بسماحة الإسلام على أيدى علماء من الأزهر، يجيدون عدة لغات، حيث يزور المسجد قرابة مائتى سائح يوميا.

كما يحتوى المسجد على 35 قبة، وهو أحد أشهر معالم المدينة، وبلغت تكلفة إنشائه 25 مليون جنيه عن طريق مساهمات رجال الأعمال وأهالى المدينة والمحافظة، والتبرعات المختلفة.

وكذلك أيضاً يحتوى المركز الدعوى بداخله على مكتبة متنقلة، وكتيبات توزع مجانا على السائحين الأجانب، ويوجد بالمركز ثلاث شاشات للعرض، وصالة مجهزة لاستقبال السائحين.

وشهد مسجد الميناء الكبير بالغردقة، إشهار إسلام أكثر من 100 سائح من جنسيات مختلفة عن طريق أصدقائهم وأزواجهم المصريين الذين كانوا يحدثونهم عن سماحة الإسلام.

من جانبه قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، إن زيارة الوفود السياحية لمسجد الميناء الكبير يتم وضعها ضمن رحلة الوفد للبلد، كان من قبل يتم السماح بدخول المسجد للتعرف علي فن العمارة الاسلامية حيث كانت يرتدى السياح من السيدات "الإسدال" قبل دخولهن المسجد ويقوم المرشد بتقديم شرح وافى للعمارة الإسلامية.

وأضاف أبو طالب لـ"اليوم السابع"، أن رحلة جولة البلد تضم أيضا زيارة مسجد عبد المنعم رياض أقدم مساجد الغردقة، حيث يتعرف السياح على العمارة الاسلامية من خلالها، فضلا عن الاجابة عن أى استفسارات حول الدين الإسلامى من خلال المركز الثقافى الإسلامى بمسجد الميناء الكبير.