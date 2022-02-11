سقوط عمود إنارة ديكورى صدمته سيارة نقل بشارع المنشية فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، عن وقوع أحد أعمدة الإنارة الديكورية بشارع المنشية بنطاق مدينة الأقصر، وذلك نتيجة اصطدام إحدى السيارات الربع نقل المارة به أثناء مرورها بجوار العمود، مما كاد أن يشكل خطرا على حياة المواطنين.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه فور تلقيه البلاغ تم إخطار شرطة مرور الأقصر بالواقعة، كما وجه على الفور سمير سعود نائب رئيس حي جنوب لشؤون النظافة، وذلك بالوردية الليلية لرفع العمود من على الطريق، موضحاً أنه تم عمل اللازم اليوم، وإزالة أسباب الحادث وتحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق للتحقيق.

وفى نفس السياق قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة على مخازن الخردة وورش تجميع وتدوير وفرز القمامة المخالفة، وذلك للعمل على الحد من انتشار تلك الظاهرة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وتمثل إساءة للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن ، بتكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات والقضاء على المظاهر العشوائية.

وتمت الحملة بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الأقصر بمشاركة المهندس حمدي عبد العال، والمقدم عبد الحميد فرحات رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، والنقيب جمال خيري رئيس مسطحات البغدادي، وأحمد محمود دياب مدير المتابعة الميدانية والإشغالات، وشعبان طايع رئيس منطقة حي المطار، وإدارتي شرطة المرافق والبحث الجنائي، تم تنفيذ الحملة بمنطقة حي المطار.