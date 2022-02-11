خطة تطوير إسنا.. جولة فى أول معرض صور يضم تراث وتاريخ المدينة بالأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر أول معرض داخل وكالة الجداوى التاريخية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، والذي يرصد تاريخ مدينة إسنا وتراثها بالكامل على مر العصور والقرون الماضية، وذلك بعنوان "معرض إسنا وتراث المدينة الذي لا ينسي"، وذلك ضمن خطط تطوير المدينة التاريخية الذي يجرى على قدم وساق برعاية وزارة السياحة والآثار، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر خلال تلك الأيام.



وفى هذا الصدد، قال عمر فخرى الكوترى مفتش آثار موقع وكالة الجداوى الآثرية، أن تلك الوكالة العثمانية بنيت على الطراز المملوكي على يد حسن بك الجداوى، وكانت محطة القوافل السودانية للصعيد وبنيت عام 1207 هجرية وعام 1792 ميلادية، وبعد التطوير داخل الوكالة عادت من جديد لتضم أحد أهم المعارض التي تحكي تاريخ مدينة إسنا، والذي جاء بعنوان "معرض إسنا وتراث المدينة الذي لا ينسى"، حيث تم عمل المعرض فى الطابق الثانى وهو مقر إقامة النزلاء القادمين لإسنا قديماً فى التجارة.



وأضاف عمر فخرى لـ"اليوم السابع"، أن المعرض يهدف لتوثيق التراث التاريخي لمدينة إسنا لكي يحافظ على هويتها الثقافية المتوارثة لقرون عديدة مضت، حيث يتناول مجموعة صور لشوارع ومنازل ومعابد والأماكن التراثية بمدينة إسنا، للتأكيد على أن إسنا مدينة ممتدة الحضارات منذ عصور ما قبل التاريخ فى محمية الدبابية التي يعود عمرها لأكثر من 35 مليون سنة، بجانب آثار الأسرة العلوية والعصر الحديث، وصور لقصر الملك فاروق فى وابورات المطاعنة وخزان مدينة إسنا الذي بنى بعهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وصور للشكل الجمالى لإسنا ليلاً، بجانب مجموعة صور طبيعية خلابة فى شرق وغرب المدينة لتظهر الزراعة والجبل والنيل المرتبطين مع بعض فى قلب المدينة التاريخية.



وأكد عمر فخرى الكوترى، أن المعرض يقدم مجموعة من التفاصيل المميزة بالمدينة بالتراث الثقافي، ومنها الترزى وسيدة ترتدى الحبرة الزي الرسمي بالمدينة منذ قديم الأزل، بجانب صور لمعصرة الزيوت التراثية بالمدينة، وصورة للنسيج بالنول اليدوي، وصورة ترصد التراث القبطى وإحدي سيدات الدير بالمدينة، وكذلك الاستراحات الملكية بالصعيد، وصورة لكنيسة السيدة العذراء التى تؤكد أن إسنا بها زخم كبير للتراث القبطي، وصور للمشربيات الجميلة بالمدينة ومعبد إسنا وتيجان الأعمدة، وصورة فيلا أمين بك حجاجى وصور لوابورات المطاعنة من الداخل، وجميعها صور تبين تراث وتاريخ مدينة إسنا وترسم حالة كاملة للمدينة وأنها مدينة متطورة عبر التاريخ.



وفى السياق نفسه، شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بدء فعاليات تنفيذ مقترحات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، حيث تم تشكيل لجنة من محافظة الأقصر بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك بعمل جولة مكوكية على مدار 24 ساعة لمتابعة المناطق الأثرية والتاريخية بمدينة إسنا، وشارك فى جولة وفد تطوير مدينة إسنا التاريخية المهندس أسعد مصطفى المسئول عن ملف حياة كريمة بالأقصر، ومن قطاع الآثار بمدينة إسنا حسين الحداد مدير عام آثار إسنا وأرمنت.



وتم العمل على تنظيم جولة فى وكالة الجداوى التاريخية، ومعبد إسنا، وقيسارية إسنا ومعصرة الزيوت التراثية والمباني التاريخية ومحيط معبد إسنا، وتم عمل تقرير وافٍ بتلك الجولة للبدء فى تطوير المدينة بدعم من وزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار.



أول-معرض-صور-يضم-تراث-وتاريخ-مدينة-إسنا-بالأقصر



أول-معرض-صور-يضم-تراث-وتاريخ-مدينة-إسنا-بالأقصر



أول-معرض-صور-يضم-تراث-وتاريخ-مدينة-إسنا-بالأقصر



أول-معرض-صور-يضم-تراث-وتاريخ-مدينة-إسنا-بالأقصر