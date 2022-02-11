روسيا: لا يمكننا قبول رد جماعى من دول "الناتو" على الضمانات الأمنية

موسكو /أ ش أ/

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكن لموسكو، أن تقبل ردًا جماعيًا من دول حلف "الناتو" بشأن احترام مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، وتنتظر ردًا مفصلاً من كل متلق للرسائل الروسية.

وقالت الخارجية الروسية - فى بيان، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أرسلا، أمس الخميس، ردًا على رسالة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى 28 يناير الماضي، بشأن تنفيذ الدول الغربية لمبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة.

وأضافت: "لقد كانت رسالة لافروف موجهة إلى وزراء خارجية 37 دولة فى أوروبا وأمريكا الشمالية، وجرى التأكيد فيها بشكل خاص على أن موسكو تنتظر ردًا مفصلاً من كل جهة بصفتها الوطنية"، مشيرًا إلى أن روسيا لا يمكنها قبول رد جماعى لأنها تنتظر رد فعل تفصيلى على السؤال الذى طرحناه من كل متلقى لرسالة وزير الخارجية لافروف.

وأكدت أن وثائق منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وروسيا وحلف شمال الأطلسي، التى تحتوى على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، تحمل توقيعات رؤساء الدول والحكومات فى البلدان المعنية، موضحة أنه فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا تشارك الدول بصفتها الوطنية، وبهذه الصفة تعهدوا بعدم تعزيز أمنهم على حساب أمن الآخرين.