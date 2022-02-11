وقال النائب الأول لمبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "ندين بشدة إرسال الولايات المتحدة وحلفائها قوات إلى أوروبا الشرقية .. نحن نعتبرها خطوات في الاتجاه الخطأ، من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع والتسبب في أزمة بدلا من التهدئة، وهو التصعيد الذي نرغب جميعا في تجنبه".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "هناك نحو 175 ألف جندي خارج الولايات المتحدة، ولا يمكننا ألا نقلق حيال هذا، مثلما نحن قلقون من اقتراب البنية التحتية العسكرية للناتو من حدودنا".