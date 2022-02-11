

وأضافت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج كان قد أعلن عن وجود خطر اندلاع نزاع عسكري جديد في أوروبا بسبب الوضع في أوكرانيا، وأكد عزم الحلف تعزيز تواجده في الاتجاه الشرقي على خلفية التوترات المتصاعدة".



وأوضحت زاخاروفا أن ما يحدث بالفعل هو أن حلف "الناتو" يواصل زيادة وجوده بالقرب من حدود روسيا ويخلق ذريعة لذلك في شكل تصعيد الوضع حول أوكرانيا.



وتم الإعلان بشكل متزايد عن مخاوف بشأن استعدادات موسكو المزعومة لغزو أوكرانيا في الغرب وفي كييف مؤخرًا. وانتقد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه التصريحات ووصفها بأنها تصعيد فارغ لا أساس له، مؤكدا أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد. وفي الوقت نفسه، لم يستبعد بيسكوف بعض الاستفزازات المحتملة لتبرير مثل هذه المزاعم وحذر من أن محاولات حل النزاع الأوكراني بالقوة ستترتب عليها عواقب وخيمة للغاية.