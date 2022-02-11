

وأضافت سامية حسن -خلال كلمتها في قمة "محيط واحد" المنعقدة بمدينة بريست الفرنسية بمشاركة الرئيس السيسي- أن "قضية حوكمة المحيطات ترتبط بالعديد من الأفكار، أهمها أن المحيط هو بمثابة أراضي عابرة للحدود وإن جاز القول يملك المحيط مختلف البلدان حول العالم، فالمحيطات منفعة عامة وملك عام مشترك، وبالتالي فإن ذلك بتطلب وضع آلية للتنسيق حول استخدام ومشاركة الموارد التي يزخر بها المحيط وكيفية الاستفادة منها بشكل متبادل فضلا عن كيفية حماية هذه الملكية من خلال حوكمة المحيطات".



وأشارت رئيسة تنزانيا، إلى أن العديد من البلدان النامية ينبغي عليها أن تتعلم الكثير عن حوكمة المحيطات، لافتة إلى أن هذه الدول تفتقر إلى الكثير من المعلومات والمعارف حول الاكتشافات العلمية الخاصة بالمحيطات، مؤكدة ضرورة مشاركة المعرفة حول هذه الاكتشافات العلمية من أجل تحقيق حوكمة رشيدة للمحيطات.



وشددت على ضرورة وجود حوكمة رشيدة للموارد والمحيطات، قائلة "علينا أن ندرك ما الذي تحتاج إليه مياه المحيطات حتى يتسنى لنا كفالة الإدارة والحوكمة السليمة للمحيطات".